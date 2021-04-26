Трагедия на Чернобыльской АЭС: реальная помощь и политический хайп

Авария на Чернобыльской АЭС стала трагической вехой в истории Советского Союза. Она оставила пагубный след на состоянии экологии, животного мира и здоровье людей. С последствиями борются по сей день, не забывая при этом ежегодно чтить память страшному дню. Причем у каждого белоруса свой способ.

26 апреля в Беларуси и бывших советских республиках вспоминают крупнейшую катастрофу в истории ядерной энергетики – аварию на Чернобыльской АЭС. Ровно 35 лет назад здесь взорвался реактор в четвертом энергоблоке, в результате чего в атмосферу попали большие объемы продуктов деления ядерного топлива. Они разнеслись на огромные территории, общая площадь которых – 207,5 тысячи квадратных километров. Больше всего пострадала Украина, Беларусь и Россия.

Почти 8,4 миллиона жителей стран-соседок подверглись радиоактивному облучению, пагубные последствия которых ощутимы даже сегодня.

«Чернобыльская авария изменила судьбы. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием», – отметил Александр Лукашенко на митинге-реквиеме в Мозыре по случаю 35-летия с момента трагедии.

Глава государства обратил внимание, что в нашей стране на аварию никогда не закрывали глаза и делали все возможное, чтобы предотвратить ее пагубные последствия.

«Даже в нищенские 90-е годы мы находили деньги на помощь пострадавшим людям, на оздоровление и строительство новых домов для отселения, на научные исследования и возведение специализированных медицинских центров, на восстановление загрязненных районов», – акцентировал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже выполнены 5 государственных чернобыльских программ. «Улучшая луговые земли, приводя в порядок населенные пункты, создавая современную инфраструктуру, мы возвращали к жизни гектар за гектаром. Сегодня мы видим, что количество населенных пунктов с превышением допустимых уровней радиационных проб снижается. Но главное, мы производим сельскохозяйственную продукцию, которую можно употреблять в пищу. Здесь живут люди, создаются семьи, рождаются дети», – сообщил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что предстоит еще много работы. В частности – разработать новую программу с акцентом на создание предприятий и рабочих мест в пострадавших регионах.

«Я твердо знаю, что вместе мы эти задачи сможем решить. Мы сделаем все, чтобы в ближайшем будущем след техногенной катастрофы остался лишь в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах», – резюмировал Александр Григорьевич.

Пока Президент совершал плановую поездку по пострадавшим белорусским регионам, анонсируя перед их жителями четкую стратегию по решению проблем, возникших в результате техногенной аварии, минская оппозиция планировала провести в столице очередную акцию «Чернобыльский шлях». Участники рассчитывали устроить шествие от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов с организацией митинга-молитвы и возложением цветов. Однако план оказался провальным – Мингорисполком отказал организаторам в проведении акции. Среди перечисленных причин – отсутствие договоров с милицией, «скорой» и коммунальниками. Среди преград оказался и коронавирус.

Справочно:

«Чернобыльский шлях» – ежегодная акция белорусской оппозиции, приуроченная к аварии на Чернобыльской АЭС. Впервые акция состоялась в 1989 году. Организатором выступила партия БНФ (Белорусский народный фронт). Самые массовые мероприятия проходили в середине 90-х – собиралось до 30 тыс. человек. В последние годы оппозиции удавалось собрать не более 500.

Несмотря на то, что проводить мероприятие запретили, уже после обеда, 26 апреля, в «независимых» средствах массовой информации появилась информация о том, что в минском микрорайоне Малиновка состоялся женский марш. Именно сюда переселяли жителей Чернобыльской зоны во второй половине 1980-х. Сообщается, что в акции приняли участие около десятка человек. Женщины в траурной одежде и под черными зонтиками несли в руках желтые и черные ленты. Их лица были закрыты масками со знаком радиационной опасности.

Возникает вопрос: в чем смысл таких дефиле и какую пользу они несут пострадавшим?

Вполне очевидный ответ — крупнейшую техногенную катастрофу 20-го века и тысячи, если не миллионы, сломленных человеческих судеб ангажированная часть белорусского политикума воспринимает только как повод для сиюминутного «политического хайпа». Особенно циничным и отталкивающим является тот факт, что никто из организаторов импровизированных «шествий» не имеет отношения ни к трагедии на Чернобыльской АЭС, ни к ликвидации её последствий. Вместо посильного участия в помощи пострадавшим, волонтерской работы в экологических заповедниках и других созидательных способах участвовать в нейтрализации последствий аварии – политические активисты спекулируют расхожими лозунгами и требованиями, расположившись в комфортных столичных офисах. Да ещё и зарабатывают на этом не виртуальные, а вполне реальные деньги, причём исключительно в американской валюте.

Вовлеченные в этот фарс лица просто ищут для себя «политические дивиденды». Судьба «чернобыльцев» им безразлична, а настоящую помощь и поддержку пострадавшим способно оказать только государство, что и подтверждается на практике уже 35 лет.

Ангелина Михальчук