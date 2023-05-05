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Горячую линию по вопросам ЦЭ, ЦТ и вступительной кампании организуют в Минобразования

05.05.2023
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В Министерстве образования с 10 мая заработает горячая линия по вопросам ЦЭ, ЦТ и вступительной кампании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Позвонить на горячую линию по телефону 8 (017) 222-43-12 можно в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед — с 13.00 до 14.00). Специалисты Минобразования с 10 по 31 мая будут консультировать по вопросам организации и проведения ЦЭ, с 10 мая по 19 августа можно будет задавать вопросы, касающиеся вступительной кампании в учреждениях образования страны.

Получить информационную помощь по горячей линии можно будет и непосредственно в дни проведения централизованного экзамена — 14 и 21 мая.

belta.by

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