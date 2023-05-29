МикашевичиНовости районаОбщество

Горячую воду отключат в Микашевичах с 5 по 16 июня

29.05.2023
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Согласно плану ремонта и испытания тепловых сетей на 2023 год, в целях подготовки к отопительному сезону 2023/24 года​ с 5 по 16 июня 2023 года будут проводиться испытания тепловых сетей в г. Микашевичи на плотность и прочность.

На время испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом ​ за трубопроводами тепловых сетей и оборудованиям, находящемся на их балансе.

При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщат по телефонам – 68-474, 68-305.

Руководство ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращен отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.

Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в​ дни испытаний и ремонтно-восстановительных работ.

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