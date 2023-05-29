Горячую воду отключат в Микашевичах с 5 по 16 июня
Согласно плану ремонта и испытания тепловых сетей на 2023 год, в целях подготовки к отопительному сезону 2023/24 года с 5 по 16 июня 2023 года будут проводиться испытания тепловых сетей в г. Микашевичи на плотность и прочность.
На время испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованиям, находящемся на их балансе.
При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщат по телефонам – 68-474, 68-305.
Руководство ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращен отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.
Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни испытаний и ремонтно-восстановительных работ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram