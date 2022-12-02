Горят гаражи, хозпостройки и дома. В Брестской области произошло 6 пожаров за прошедшие сутки

В Брестской области зарегистрировано 6 пожаров за прошедшие сутки

01.12.2022 в 15-58 поступило сообщение о загорании гаража в г. Барановичи. В результате пожара огнем повреждена кровля, внутренняя отделка, повреждено лакокрасочное покрытие кузова легкового автомобиля «Опель Омега», 2002 г.в. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

01.12.2022 в 20-55 поступило сообщение о загорании гаража в г. Бресте. В результате пожара огнем повреждено имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

01.12.2022 в 23-08 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в д. Большие Викоровичи Столинского района. В результате пожара огнем постройка уничтожена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

01.12.2022 в 23-18 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Ямно Брестского района. В результате пожара огнем повреждено перекрытие на площади 1 кв.м., внутренняя отделка и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

02.12.2022 в 00-18 поступило сообщение о загорании нежилого дома в д. Малые Яковчицы Жабинковского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

02.12.2022 в 03-00 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Галево Пинского района. В результате пожара огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации Брестского УМЧС

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