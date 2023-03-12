Госконтроль: контрольно-аналитические мероприятия в Полесском регионе и их результаты

В 2022 году Пинский межрайонный комитет государственного контроля продолжал осуществлять контрольно-аналитические мероприятия, направленные на защиту интересов государства в экономической сфере.

Как рассказал читателям «Луніннецкіх навін» председатель Пинского МКГК Виктор ГОРДИЧ,

приоритетные направления деятельности межрайонного комитета – контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных и иных государственных средств, вопросы использования государственной собственности, реализации республиканских и региональных программ, соблюдения законодательства в сфере финансовых и бюджетных отношений.

Во взаимодействии с Пинским межрайонным отделом УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области проведено 4 проверки финансово-хозяйственной деятельности, 14 мониторингов, в ходе которых обследованы объекты свыше 100 предприятий, организаций и учреждений региона. В Комитет государственного контроля Брестской области направлены заключения о ходе выполнения 6 поручений Главы государства, относящиеся к Пинску, Лунинецкому, Пинскому и Столинскому районам.

Обследованы объекты 46 сельхозорганизаций Ивановского, Лунинецкого, Пинского и Столинского районов по вопросам посевных и уборочной кампаний, содержания скота в зимне-стойловый период, соблюдение техрегламентов в животноводстве, постановки техники на хранение. Также проанализировано принятие сельхозорганизациями мер по обеспечению достоверности и своевременности внесения сведений в государственную систему «AITS».

Проведен мониторинг по вопросам ценообразования. Обследовано более 20 магазинов, аптек, парикмахерских, иных объектов бытовых услуг. В двух торговых объектах установлены факты завышения цен.

Кроме того, проведены контрольно-аналитические мероприятия в строительной, лесохозяйственной отраслях, жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере региона, в т.ч. по организации питания в учреждениях образования. Изучены вопросы на предмет принятия госорганами и организациями мер по сокращению объектов сверхнормативного строительства. Проведен и ряд других мониторингов. Специалисты также осуществляли контроль за проведением вступительной кампании в УО «Полесский государственный университет» и семи средних специальных учреждениях региона.

В организациях промышленной и перерабатывающей сфер выявлены необоснованные посреднические схемы, повлекшие причинение вреда на сумму около 50 тысяч рублей, а также финансовые потери организаций из-за этого более 300 тысяч рублей.

Установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы в четырех организациях Пинска и района. Выявлены 3 случая нарушения порядка проведения закупок за счет собственных средств госпредприятий, 8 фактов представления государственной статистической отчетности с искаженными данными, либо нарушения сроков ее представления. Кроме того, в течение 2022 года установлены нарушения законодательства при обращении лома черных металлов, учета отходов, непринятие мер по замещению импортного сырья на отечественное и ряд других.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в 2022 году взыскано в бюджет денежных средств на сумму 0,5 миллиона рублей, предотвращено (сэкономлено) выплат государственных средств – более 1 миллиона, поставлено на учет объектов основных средств на 1,3 миллиона рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 128 работников предприятий и организаций. По направленным в правоохранительные органы материалам возбуждено 3 уголовных дела.

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