Госконтроль обращает внимание на проблемные вопросы наведения порядка на земле в Брестской области

Тема наведения и поддержания порядка на земле актуальна всегда, независимо от времени года и обстоятельств.

Причем для различных территорий и объектов установлены различные критерии наведения порядка.

Например, на землях общего пользования должно быть обеспечено наличие мест временного хранения отходов. Не допускается размещение на улицах и территориях общего пользования (более 72 часов) твердого топлива, строительных материалов, крупногабаритных и строительных отходов.

Сельскохозяйственные объекты должны быть обеспечены целостным ограждением, а отдельные и твердым покрытием. Не допускается растекание стоков животноводческих ферм и комплексов за пределы их временного хранения.

Следуя, в том числе указанным выше критериям, и проводятся мероприятия по контролю за наведением порядка на земле, ведь поддержание порядка – это не только моральный долг, но и обязанность каждого.

Однако, по результатам проведенных в текущем году Комитетом государственного контроля Брестской области контрольно-аналитических мероприятий приходится констатировать, что не все землепользователи добросовестно относятся к своим обязанностям.

Например, отдельными сельхозпредприятиями Столинского и Березовского районов не были приняты меры по устранению занавоженности территорий МТФ.

На территории г.Бреста и Брестского района установлены факты несанкционированного размещения бытовых и строительных отходов.

Информация о выявляемых системных нарушениях и недостатках направляется в местные органы власти для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе профилактического характера.

Контроль за обеспечением порядка на земле продолжается.

Комитет государственного контроля Брестской области

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