Госконтроль открывает «прямую линию» по вопросам нарушения природоохранного законодательства
С 16 по 22 марта на короткий номер Комитета госконтроля 191 будут приниматься сообщения по вопросам нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Комитет государственного контроля открывает с 16 по 22 марта (в рабочие дни) короткий номер 191, на который будут приниматься сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.
Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, самовольной разработке карьеров, сбросе сточных вод и других фактах.
Также принимается информация о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.
Обратиться на короткий номер 191 можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram