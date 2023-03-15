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Госконтроль открывает «прямую линию» по вопросам нарушения природоохранного законодательства

15.03.2023
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С 16 по 22 марта на короткий номер Комитета госконтроля 191 будут приниматься сообщения по вопросам нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет государственного контроля открывает с 16 по 22 марта (в рабочие дни) короткий номер 191, на который будут приниматься сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.

Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, самовольной разработке карьеров, сбросе сточных вод и других фактах.

Также принимается информация о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.

 Обратиться на короткий номер 191 можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

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