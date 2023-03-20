Общество

Госконтроль предлагает установить ответственность за нерациональное использование средств госорганизаций

20.03.2023
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КГК предлагает установить ответственность за нерациональное и неэффективное использование средств государственных организаций, сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Рациональное использование бюджетных средств, поиск резервов экономии, в том числе в условиях санкционного давления, находится в фокусе пристального внимания КГК, заявил Василий Герасимов.

По предложению комитета приняты меры по экономии средств. Например, за счет сокращения расходов бюджета на непервоочередные нужды, включая излишества в объектах строительства, в прошлом году сэкономлено порядка Br100 млн. По программе инновационного развития приостановлено финансирование на общую сумму Br41 млн в связи с недостаточной проработкой проектов.

Василий Герасимов отметил, что комитетом на постоянной основе отслеживается ход исполнения бюджета, выполнения важнейших параметров социальной политики, государственных программ. Ежегодно КГК по результатам проверок осуществляет подготовку заключений на отчеты правительства об исполнении республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Вносит их на рассмотрение Президента и парламента, а также направляет в правительство. Предложения комитета по повышению эффективности средств бюджета, как правило, реализуются в полном объеме.

В режиме онлайн без излишнего вмешательства в деятельность организаций КГК анализирует годовые планы и процедуры проведения государственных закупок, оперативно вносит предложения об исключении дорогостоящих и непервоочередных расходов.

«Разница в стоимости идентичных товаров и услуг, запланированных к приобретению сопоставимыми друг с другом субъектами, достигала в отдельных случаях 15-кратного размера. Причем нарушений законодательства здесь может и не быть, но принцип экономности не соблюдается. Всего в прошедшем году органами комитета внесены предложения по оптимизации расходов в различных отраслях на десятки миллионов рублей», — подчеркнул председатель КГК.

Василий Герасимов считает, что сегодня назрел вопрос об установлении ответственности за нерациональное и неэффективное использование средств государственных организаций. Такие предложения сейчас прорабатываются комитетом.

belta.by

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