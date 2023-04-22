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Госконтроль проверил содержание скота в сельхозорганизациях Брестской области. Подробности

22.04.2023
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Фото zviazda.by

Комитетом государственного контроля Брестской области проведен контроль за содержанием скота в зимний период в 27 сельскохозяйственных организациях девяти районов области, посещено 35 животноводческих объектов, сообщили «Лунінецкім навінам» в надзорном ведомстве.

Не всеми хозяйствами области принимаются исчерпывающие меры по наведению порядка на животноводческих объектах.

Нарушения требований ветеринарно-санитарных правил установлены на 15 из 35 обследованных объектов области.

Так, в ОАО «Именинский», ОАО «Осиповичи», ОАО «Пеняково» Дрогичинского, ОАО «Мокраны», ОАО «Гвозница» Малоритского, ОАО «Молодая гвардия» Брестского районов отдельные фермы были частично огорожены, что не препятствует проникновению посторонних лиц и бродячих животных.

В ОАО «Гвозница» Малоритского района допущено содержание двух новорожденных телят в одной индивидуальной секции родильного отделения, еще один теленок находился рядом с секцией.

В ОАО «Орепичи» Жабинковского района в 20 из 31 индивидуальных домиках содержалось по два теленка возрастом до 2 месяцев.

Отдельными хозяйствами допускается списание кормов с нарушением норм, предусмотренных рационами кормления различных групп крупного рогатого скота. Такие нарушения установлены в хозяйствах Каменецкого, Малоритского, Дрогичинского районов.

На некоторых фермах отсутствует должный контроль за состоянием телят. Так, В КСУП «Велута» Лунинецкого района в помещении для содержания телят в индивидуальной секции находилась телочка с явными признаками заболевания. Однако, лечение было начато только после замечания представителя Комитета. Имеют место факты несвоевременного внесения либо искажения сведений в государственной информационной базе AITS о поголовье животных и проведении профилактических мероприятий. Например, в ОАО «Полесье ОБМ» Столинского района установлено несоответствие данных о поголовье нетелей, отраженных в бухгалтерском учете и внесенных в государственную информационную систему. Также несвоевременно вносились сведения о проведении профилактических мероприятий.

Все больше хозяйств вынуждены завозить корма из других хозяйств в связи с недостаточной заготовкой собственных. По состоянию на 29.03.2023 девять сельскохозяйственных организаций  области (пять хозяйств Лунинецкого, по одному хозяйству Кобринского, Ивацевичского, Дрогичинского, Пинского районов) уже завозят корма. Всего завезено 7577 тонн силоса и 3566 тонн сенажа.

В тоже время в некоторых хозяйствах выявляются факты нарушения правил хранения кормов и выемки кормов из траншеи. Так, в ОАО «Бездеж-Агро» Дрогичинкого района после забора необходимого количества травяных кормов из траншеи не осуществлялось укрытие среза пологом пленки.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в целях принятия мер реагирования проинформированы местные органы власти, в адрес сельскохозяйственных организаций, в которых были выявлены нарушения (недостатки), направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Контроль за содержанием скота в зимне-стойловый период 2022/2023 гг. будет продолжен.

По фактам ненадлежащего содержания скота в 1 регионе можно проинформировать Комитет госконтроля по телефонам (80162) 211860, 211839.

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