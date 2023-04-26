Госконтроль сократил бюджетные расходы почти на 1,5 миллиона рублей в Брестской области

Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе отслеживается ход исполнения местных бюджетов, выполнения региональных мероприятий государственных программ, в связи с чем рачительное использование государственных финансовых ресурсов, а также выявление резервов по их экономии находится под пристальным вниманием Комитета, сообщили «Лунінецкім навінам» в надзорном ведомстве.

При проведении упреждающих аналитических мероприятий по предложениям Комитета принимаются меры по исключению неэффективных и непервоочередных закупок товарно-материальных ценностей, сокращению предусмотренных на эти цели расходов бюджета.

С начала года по предложениям Комитета уже сокращены такие расходы почти на 1,5 млн. руб., которые могут быть направлены на эффективное развитие производства импортозамещающей, пользующейся спросом, маржинальной продукции.

Одновременно устанавливаются и нарушения порядка проведения процедур госзакупок, в частности влияния на конкуренцию между поставщиками путем неправомерного указания конкретного вида приобретаемого товара и (или) производителя. По требованию Комитета закупки, проводимые с нарушениями действующего законодательства, отменяются.

В связи с изложенным необходимо обратить внимание сотрудников организаций, ответственных за данную работу, что за нарушение порядка проведения государственной закупки действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50, а за повторное нарушение в течение года – до 100 базовых величин.

Вопрос соблюдения законодательства о государственных закупках, как одной из основ эффективного использования бюджетных средств, остается на особом контроле Комитета.

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