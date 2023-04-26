Общество

Госконтроль сократил бюджетные расходы почти на 1,5 миллиона рублей в Брестской области

26.04.2023
38

Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе отслеживается ход исполнения местных бюджетов, выполнения региональных мероприятий государственных программ, в связи с чем рачительное использование государственных финансовых ресурсов, а также выявление резервов по их экономии находится под пристальным вниманием Комитета, сообщили «Лунінецкім навінам» в надзорном ведомстве.

При проведении упреждающих аналитических мероприятий по предложениям Комитета принимаются меры по исключению неэффективных и непервоочередных закупок товарно-материальных ценностей, сокращению предусмотренных на эти цели расходов бюджета.

С начала года по предложениям Комитета уже сокращены такие расходы почти на 1,5 млн. руб., которые могут быть направлены на эффективное развитие производства импортозамещающей, пользующейся спросом, маржинальной продукции.

Одновременно устанавливаются и нарушения порядка проведения процедур госзакупок, в частности влияния на конкуренцию между поставщиками путем неправомерного указания конкретного вида приобретаемого товара и (или) производителя. По требованию Комитета закупки, проводимые с нарушениями действующего законодательства, отменяются.

В связи с изложенным необходимо обратить внимание сотрудников организаций, ответственных за данную работу, что за нарушение порядка проведения государственной закупки действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50, а за повторное нарушение в течение года – до 100 базовых величин.

Вопрос соблюдения законодательства о государственных закупках, как одной из основ эффективного использования бюджетных средств, остается на особом контроле Комитета.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of 37 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ситуация в Брестской области

37 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ситуация в Брестской области

26.04.2023
Photo of Сотни вагонов в сутки принимают на станции Ситница (Лунинецкий район)

Сотни вагонов в сутки принимают на станции Ситница (Лунинецкий район)

26.04.2023
Photo of Лунінчаніна адправілі ў калонію — п’яным ездзіў без правоў і пакінуў месца аварыі

Лунінчаніна адправілі ў калонію — п’яным ездзіў без правоў і пакінуў месца аварыі

26.04.2023
Photo of С 28 апреля по 1 мая — отмена и назначение поездов по станции «Лунинец» на Минск, Пинск, Гомель, Брест и Горынь

С 28 апреля по 1 мая — отмена и назначение поездов по станции «Лунинец» на Минск, Пинск, Гомель, Брест и Горынь

26.04.2023
Photo of Белгидромет: на реках Беларуси будет отмечаться спад уровней воды

Белгидромет: на реках Беларуси будет отмечаться спад уровней воды

26.04.2023
Photo of Учащийся из Лунинца награждён дипломом Министерства образования

Учащийся из Лунинца награждён дипломом Министерства образования

26.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть