Госконтроль выявляет нарушения при проведении весенне-полевых работ в Брестской области. Все подробности

Сотрудниками госконтроля в начале апреля контрольно-аналитические мероприятия по вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ были проведены в 30 сельскохозяйственных организациях девяти районов области, сообщили «Лунінецкім навінам» в Комитете государственного контроля Брестской области.

По результатам установлено, что не во всех хозяйствах своевременно подготовлена техника к весенне-полевым работам.

Так, на момент проведения мониторинга в ОАО «Мокраны» Малоритского района 03.04.2023 к севу не были подготовлены и находились в ремонте 2 (66,7%) из 3 кукурузных сеялок. На 05.04.2023 в ОАО «Будча» Ганцевичского района были неисправны 2 (28,9%) из 7 энергонасыщенных тракторов. Также в ОАО «Будча» не был подготовлен 1 (25%) из 4 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов. В ОАО «Путь Новый» Ляховичского района были неисправны энергонасыщенный трактор Джон Дир 8430, 2 ед. (50%) плугов PN-100 из 4, опрыскиватель Мекосан-2500.

Аналогичные факты низкой готовности необходимой сельхозтехники также были установлены в ОАО «Святая Воля» Ивацевичского района (не подготовлен 1 из 9 энергонасыщенных тракторов), ОАО «Телеханы-агро» Ивацевичского района (в неисправном состоянии находился 1 из 5 энергонасыщенных тракторов), ОАО «Возрождение» Ганцевичского района (не отремонтирована зерновая сеялка СПУ-6).

Имеют место факты нарушения технологических регламентов при севе яровых культур.

Например, в ОАО «Синкевичский» Лунинецкого района (03.04.2023) при севе овса в урочище «Гряда» (62 га) в отдельных местах семена находились на поверхности и не были заделаны в почву. Факты некачественной заделки семян также были установлены 03-04.04.2023 в КСУП «Хвоецкое», КСУП «Полесская опытная станция» Лунинецкого ОАО «Брашевичи», ОАО «Липникский» КСУП «Племзавод Закозельский» Дрогичинского, ОАО «Мокраны» Малоритского районов.

Контрольными мероприятиями установлены нарушения требований технологических регламентов при севе в части сева без минеральных удобрений.

Так, без внесения фосфорных удобрений были посеяны в ОАО «Мокраны» 54 га овса (50,5% от всей засеянной площади), 110 га ячменя (64,7%), 59 га зернобобовых (100%), ОАО «Черняны» – 160 га ранних яровых и зернобобовых культур (43,4%), ОАО «Гвозница» – 130 га овса (100%), 70 га ячменя (62,5%) и 17 га зернобобовых культур (53,1%) Малоритского района.

Аналогичные факты сева без внесения фосфорных удобрений в ходе мониторингов были отмечены также в ОАО «Барановичский райагросервис» (68 га ячменя), ОАО «Любашево» (60 га овса, 86 га зернобобовых), ОАО «Будча» (78 га зернобобовых), ОАО «Возрождение» Ганцевичского (6 га овса), ОАО «Нача» Ляховичского (15 га овса, 65 га зернобобовых), ОАО «Пеняково» (104 га овса, 46 га ячменя и 23 га зернобобовых), КСУП «Племзавод Закозельский» Дрогичинского районов (152 га овса, 111 га ячменя, 39 га зернобобовых культур) и др.

Допущены отдельные факты размещения ранних яровых культур после нерекомендованного предшественника, несоблюдения норм высева семян.

Так, ОАО «Липникский» Дрогичинского района (04.04.2023) в ур.«Ровины» посеяно 70 га ячменя после озимой пшеницы.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в целях принятия мер реагирования проинформированы местные органы власти, в адрес сельскохозяйственных организаций, в которых выявлены нарушения (недостатки), направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

По выявленным Комитетом фактам нарушений при подготовке к посевной кампании и проведении весеннего сева привлечено к дисциплинарной ответственности 23 должностных лица.

Контроль за подготовкой и проведением весенне-полевых работ 2023 года будет продолжен.

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