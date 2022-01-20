ОбществоЭкономика

Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области

20.01.2022
32

Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области за 2021 год, сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.

Всего в прошлом году в консолидированный бюджет региона поступило более Br1,9 млрд. Организации государственного сектора экономики перечислили Br1,08 млрд, или 56,6% всех поступлений. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 34,5%, или Br664,1 млн. Вклад индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил Br92,1 млн (4,8%) и Br78,7 млн (4,1%) соответственно.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,7%), налога на прибыль (16,8%), акцизов (6,7%), налога на недвижимость (5,7%) и налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января

20.01.2022
Photo of “Группа анонимных алкоголиков при храме, ситуация в сельском хозяйстве и дела судебные” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 21 января

“Группа анонимных алкоголиков при храме, ситуация в сельском хозяйстве и дела судебные” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 21 января

20.01.2022
Photo of Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

20.01.2022
Photo of Протоиерей Сергий Крышталь: «Мы все нуждаемся в любви» (Лунинецкий район)

Протоиерей Сергий Крышталь: «Мы все нуждаемся в любви» (Лунинецкий район)

20.01.2022
Photo of Обсуждение изменений Конституции в Лунинецком районе газоснабжения

Обсуждение изменений Конституции в Лунинецком районе газоснабжения

20.01.2022
Photo of В Лунине 20 января отключат свет (Лунинецкий район)

В Лунине 20 января отключат свет (Лунинецкий район)

20.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть