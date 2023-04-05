Госстандарт выявил в Брестской области целый ряд опасной продукции

Специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта выявили в крупной торговой сети Барановичей целый ряд опасной продукции.

Это лампы светодиодные прозрачные поворотные торговой марки «IN HOME», китайского производства; точечные встраиваемые светильники торговой марки «Max Light» (Китай), которые не соответствуют обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» по создаваемым электромагнитным помехам.

Фонари прожекторные светодиодные аккумуляторные торговой марки «Gauss» (Китай), не соответствуют обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» по безопасности: имеется недопустимый риск при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов. А именно: теплостойкость деталей адаптера из изоляционного материала, на которых крепятся в рабочем положении токоведущие детали, ниже нормируемых значений.

Настольные светодиодные светильники торговой марки «Gauss» серии «Qplus» (в комплекте с источником питания для настольных светодиодных светильников GAUSS, модель GTL), Китай, не соответствуют обязательным требованиям техрегламента по безопасности. Имеется недопустимый риск при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов. Здесь также теплостойкость деталей источника питания из изоляционного материала, на которых крепятся в рабочем положении токоведущие детали, ниже нормируемых значений.

Фонари ручные аккумуляторные «Мастер» торговой марки «Сибирский следопыт» (в комплекте с сетевым адаптером), китайского производства, не соответствуют обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности. Не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (в ходе испытаний произошел пробой изоляции); имеется недопустимый риск при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов. Теплостойкость частей адаптера из изоляционного материала, поддерживающих токоведущие части, ниже нормируемых значений.

Вилки разборные угловые с з/к 16А 220В с выключателем торговой марки «АБК-СИЛА» (Китай) не соответствуют обязательным требованиям по безопасности. Нагревостойкость деталей из изоляционных материалов вилки, на которых крепятся токоведущие части и детали заземляющей цепи, ниже нормируемых значений, части из изоляционных материалов вилки, на которые закрепляют токоведущие части и части заземляющей цепи, не устойчивы к воздействию повышенной температуры и огня.

Тепловентиляторы электрические керамические торговой марки «mtx» (Китай) также не соответствуют обязательным требованиям по безопасности. Корпус тепловентилятора не является огнестойким.

Государственный комитет по стандартизации с 3 апреля запретил указанную продукцию к ввозу и обращению на территории республики. Импортерам и поставщикам предписано изъять из торговли опасный товар.

А.Г.Антонюк, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта

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