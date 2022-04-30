ГПК: еще один лось погиб от польской колючки

Европа по-прежнему равнодушна к смертям животных на границе: еще один лось погиб от польской колючки. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«28 апреля вблизи белорусско-польской границы пограничным нарядом обнаружен павший лось. Животное пыталось преодолеть колючее заграждение, установленное на польской стороне, но получило глубокие резаные раны. От кровопотери и увечий лось пал в 150 м от забора», — отметили в ГПК.

На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

«Европейские природоохранные и экологические организации упорно продолжают закрывать глаза на факты мучительных смертей животных ввиду установки «концертины» на территориях Польши, Литвы и Латвии», — добавили в ГПК.