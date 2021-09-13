Общество

ГПК: польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси

Польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

На участке заставы “Тушемля” Гродненской погрангруппы зафиксировано, как польские пограничники 12 сентября подвезли к линии границы группу беженцев.

“Спрятав людей в глубине леса, силовики отправились в разведку, чтобы убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных нарядов. После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев в Беларусь. Однако благодаря действиям белорусских пограничников данная попытка была пресечена”, – отметили в ГПК.

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