Общество

ГПК: в Беларусь с 24 февраля прибыли 23 565 граждан Украины

22.04.2022
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С 24 февраля в Беларусь прибыли 23 565 граждан Украины. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«С 6.00 24 февраля по 6.00 22 апреля в нашу страну через украинско-белорусскую границу проследовали 15 762 гражданина Украины, транзитом через Польшу — 7039, через Литву — 670, через Латвию — 94, — рассказали в ГПК. — За прошедшие сутки в Беларусь с украинской территории прибыл 1 гражданин Украины, транзитом через Польшу — 164, Литву — 16, Латвию — 3».

В ведомстве напомнили, что с 3 апреля иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда в нашу страну не нужен ПЦР-тест (сертификат).

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

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