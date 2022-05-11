ГПК: вблизи латвийского заграждения погиб еще один лось

10 мая, в Браславском районе вблизи белорусско-латвийской границы обнаружен павший лось.

Пытаясь преодолеть колючее заграждение на латвийской стороне, животное получило глубокие резаные раны. От увечий и кровопотери лось пал в нескольких метрах от забора.

На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

Проблема гибели животных от «концертины» не интересует европейские природоохранные организации. И это несмотря на тот факт, что именно Европа стала инициатором установки заграждений, которые продолжают убивать диких зверей.

По информации Госпогранкомитета Республики Беларусь