«Градус аварийности» и в Лунинецком районе тоже…

С 27 по 30 мая на территории Брестской области будет проводится декада, направленная на профилактику и предупреждение ДТП по вине нетрезвых водителей, под условным названием «Градус аварийности».

Управление транспортным средством в состоянии опьянения может привести к трагическим последствиям как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Госавтоинспекции призывает граждан, которым стали известны факты управления, либо попытки управления транспортными средствами в состоянии опьянения, не оставаться равнодушными и пресечь их, либо оперативно сообщить на линию «102» для предотвращения правонарушения.

Возможно, своими действиями Вы спасёте чью-то жизнь!