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График личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома

02.07.2022
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График личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством райисполкома на второе полугодие 2022 г. (время приема – с 8.00 до 13.00)  г.Лунинец, ул.Красная, 1

Александр Иванович Савина, председатель: вторая и четвертая среда (конференц-зал, 1 этаж);

Владимир Михайлович Ковалевич, заместитель председателя: первая и третья среда (каб. 213);

Сергей Вячеславович Черненко, заместитель председателя: первая и третья среда (каб. 212);

Анатолий Михайлович Захаркевич, заместитель председателя: вторая и четвертая среда (каб. 523);

Александр Николаевич Громыко, управляющий делами: третья и пятая среда (каб. 209).

В случае отсутствия в установленный для личного приема день должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.

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