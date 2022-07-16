График личных приемов граждан руководством Лунинецкого райисполкома
График личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством райисполкома на второе полугодие 2022 г. (время приема – с 8.00 до 13.00)
Савина Александр Иванович, председатель: вторая и четвертая среда (конференц-зал, 1-й этаж);
Грицкевич Иван Иванович, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию: вторая и четвертая среда (каб. 420);
Ковалевич Владимир Михайлович, заместитель председателя: первая и третья среда (каб. 213);
Черненко Сергей Вячеславович, заместитель председателя: первая и третья среда (каб. 212);
Захаркевич Анатолий Михайлович, заместитель председателя: вторая и четвертая среда (каб. 523);
Громыко Александр Николаевич, управляющий делами: третья и пятая среда (каб. 209).
В случае отсутствия в установленный для личного приема день должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
Личный прием граждан и представителей юридических лиц председателем райисполкома проводится, как правило, по предварительной записи, которая осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 102, с помощью электронных средств связи, а также по телефону 2-13-08 с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00). Запись на личный прием к председателю райисполкома заканчивается за один календарный день до даты приема. При записи на личный прием выясняются суть и мотивы обращения, а также иные сведения, необходимые для его всестороннего рассмотрения.