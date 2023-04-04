ГРАФИК приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома

ГРАФИК личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома на первое полугодие 2023 года. Время приема с 8.00 до 13.00

Проводит личный прием Дни личного приема каждого месяца, кабинет Савина Александр Иванович председатель райисполкома вторая и четвертая среда конференц-зал (1-й этаж) Грицкевич Иван Иванович первый заместитель председателя райисполкома-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию вторая и четвертая среда к.420 Ковалевич Владимир Михайлович заместитель председателя райисполкома первая и третья среда к.213 Черненко Сергей Вячеславович заместитель председателя райисполкома первая и третья среда к.212 Захаркевич Анатолий Михайлович заместитель председателя райисполкома вторая и четвертая среда к.523 Громыко Александр Николаевич управляющий делами райисполкома третья и пятая среда к.209

В случае отсутствия в установленный для личного приема день должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.

Личный прием граждан и представителей юридических лиц председателем райисполкома проводится, как правило, по предварительной записи, которая осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Лунинец, ул.Красная,1, к.102, с помощью электронных средств связи, а также по телефону (801647) 21308 с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Запись на личный приём к председателю райисполкома заканчивается за один календарный день до даты приёма. При записи на личный прием выясняются суть и мотивы обращения, а также иные сведения, необходимые для его всестороннего рассмотрения.

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