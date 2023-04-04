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ГРАФИК приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома

04.04.2023
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ГРАФИК личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома на первое полугодие 2023 года. Время приема с 8.00 до 13.00

Проводит личный прием

Дни личного приема

каждого месяца,

кабинет

Савина Александр Иванович

председатель райисполкома

 

вторая и четвертая среда

конференц-зал  (1-й этаж)

Грицкевич Иван Иванович

первый заместитель председателя райисполкома-начальник управления

по сельскому хозяйству и продовольствию

вторая и четвертая среда

к.420

Ковалевич Владимир Михайлович

заместитель председателя райисполкома

 

первая и третья среда

к.213

Черненко Сергей Вячеславович

заместитель председателя райисполкома

 

первая и третья среда

к.212

Захаркевич Анатолий Михайлович

заместитель председателя райисполкома

 

вторая и четвертая среда

к.523

Громыко Александр Николаевич

 управляющий делами райисполкома

 

третья и пятая среда

к.209

В случае отсутствия в установленный для личного приема день должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.

Личный прием граждан и представителей юридических лиц председателем райисполкома проводится, как правило, по предварительной записи, которая осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Лунинец, ул.Красная,1, к.102, с помощью электронных средств связи, а также по телефону (801647) 21308 с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Запись на личный приём к председателю райисполкома заканчивается за один календарный день до даты приёма. При записи на личный прием  выясняются суть и мотивы обращения, а также иные сведения, необходимые для его всестороннего рассмотрения.

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