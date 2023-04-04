ГРАФИК приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома
ГРАФИК личных приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома на первое полугодие 2023 года. Время приема с 8.00 до 13.00
|Проводит личный прием
Дни личного приема
каждого месяца,
кабинет
Савина Александр Иванович
председатель райисполкома
вторая и четвертая среда
конференц-зал (1-й этаж)
Грицкевич Иван Иванович
первый заместитель председателя райисполкома-начальник управления
по сельскому хозяйству и продовольствию
вторая и четвертая среда
к.420
Ковалевич Владимир Михайлович
заместитель председателя райисполкома
первая и третья среда
к.213
Черненко Сергей Вячеславович
заместитель председателя райисполкома
первая и третья среда
к.212
Захаркевич Анатолий Михайлович
заместитель председателя райисполкома
вторая и четвертая среда
к.523
Громыко Александр Николаевич
управляющий делами райисполкома
третья и пятая среда
к.209
В случае отсутствия в установленный для личного приема день должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
Личный прием граждан и представителей юридических лиц председателем райисполкома проводится, как правило, по предварительной записи, которая осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Лунинец, ул.Красная,1, к.102, с помощью электронных средств связи, а также по телефону (801647) 21308 с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Запись на личный приём к председателю райисполкома заканчивается за один календарный день до даты приёма. При записи на личный прием выясняются суть и мотивы обращения, а также иные сведения, необходимые для его всестороннего рассмотрения.
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