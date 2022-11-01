График приёма граждан руководителями управлений и отделов Лунинецкого райисполкома

График приема граждан, их представителей и юридических лиц руководителями управлений и отделов райисполкома (ул. Красная, 1 г. Лунинец)

Иван Иванович ГРИЦКЕВИЧ, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. 420, вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00, тел. 2-40-41;

Екатерина Ивановна МИЛОВАНОВА, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, каб. 212, среда с 8.00 до 13.00, тел. 3-48-65;

Дмитрий Иванович ЛИПСКИЙ, начальник отдела архитектуры и строительства, каб. 511, среда с 8.00 до 13.00, тел. 2-41-93;

Юрий Анатольевич ЯЩЕНКО, начальник отдела землеустройства, каб. 409, вторник с 8.00 до 13.00, тел. 3-48-46;

Андрей Павлович ГУЛЕК, начальник отдела экономики, каб. 205, среда с 8.00 до 13.00, тел. 3-21-90;

Наталья Владимировна АКСЕНОВА, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, каб. 523, среда с 8.00 до 13.00, тел. 3-37-75;

Николай Ефимович ГОРОДКОВЕЦ, начальник отдела по образованию, каб. 302, первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00, тел. 2-13-45;

Ирина Михайловна СЕМЕНЧЕНКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите, каб. 105, первый и второй вторник месяца с 8.00 до 13.00, тел. 2-14-45;

Юрий Владимирович РАЦИК, начальник юридического отдела, каб. 200, вторник с 8.00 до 13.00, тел. 3-48-11;

Андрей Николаевич КУРИЛОВИЧ, начальник отдела организационно-кадровой работы, каб. 208, вторник с 8.00 до 13.00, тел. 2-43-41;

Сергей Евгеньевич БОЙКО, начальник финансового отдела, каб. 518, вторник с 8.00 до 13.00, тел. 3-12-45;

Светлана Владимировна ЯРОЦКАЯ, начальник отдела ЗАГС (г. Лунинец, ул. Красная, 50), среда с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, каб. 1, тел. 2-00-90.

Начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Натальей Валентиновной ШВАБ прием граждан и представителей юридических лиц (в т.ч. предварительное консультирование, разъяснение порядка личного приема, прием обращений, предварительная запись на личный прием к председателю райисполкома) осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в каб. 102 по ул. Красная, 1 в г. Лунинце, тел. 2-13-08.

В случае отсутствия должностного лица, осуществляющего личный прием, личный прием осуществляет лицо, исполняющее его обязанности.