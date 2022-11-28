ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК, ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ГОРОДАХ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ И В ЛУНИНЦЕ

Города, районы Ярмарки Елочные базары (места продажи живых елей)

г. Брест 01 — 31.12.2022 (10.00-19.00) по ул. Гоголя от ул. Советской до ул. Карбышева, 09.12.2022 – 19.01.2023 (12.00–22.00 час.) на площади Ленина и прилегающей территории по ул.Пушкинской 17-31.12.2022 (10.00-18.00) – 12 мест 26 — 31.12.2022 — 15 мест

г.Барановичи 17.12.2022- ул. Ленина 21 — 31.12.2022 г. — 6 мест

г.Пинск 25-30.12.2022 — ул. Ленина 20 — 31.12.2022 — 8 мест

г. Береза 23, 24, 25, 29-31.12.2022 – — малый продовольственный рынок г. Береза, ул. Советская 24, 26-31.12.2022 — 1 место (г. Береза, ул. Советская, автомобильная стоянка у магазина «Колосок»)

г.Ганцевичи 17 и 24.12.2022 – ул. Октябрьская, 35 (рынок «Кирмаш) 24.12-31.12.2022 — 1 место (ул. Октябрьская возле дома № 34)

г.Дрогичин 24, 28-31.12.2022, 04-06.01.2023 –ул. Ленина (район кафе «Полесье») 24 — 31.12.2022 — 1 место (ул. Ленина, район универмага)

г.Жабинка — 24-31.12.2022 — 1 место — возле магазина «Сад-Огород», ул. Ленина

г.Иваново 24, 25, 29, 30 и 31.12.2022 – рынок ЧУП «Альфард-плюс» 20.12.-31.12.2022 – 1 место (на территории лесничества)

г. Ивацевичи 21, 28.12.2022 – ул.Клютко 18-31.12.2022 — 4 места (рынок по ул.Депутатской, площадка у маг. «Славянка» по ул. Клютко, рынок по ул. Клютко, площадка возле маг. «Культтовары»)

г. Каменец 22,29.12.2022– Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2 22, 23, 24, 25, 27-30.12.2022 г.Каменец —1 место–Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2

г. Кобрин 05-31.12.2022 — ул.Ленина,13 (в районе мини-рынка ОАО «Универмаг «Кобрин»), ул. Дзержинского, 93 (в районе ТЦ «Дом торговли»), ул. Дзержинского, 77 А (в районе ТЦ «Универсам») 22 — 31.12.2022 — 1 место (ул.Николаева, 50, возле ТЦ «Полесье»)

г.Лунинец — 24 — 31.12.2022 —1 место (ул. Красная, 160Б — Ёлочный базар — автостоянка ледовой арены «Олимп»)

г.Ляховичи 23.12.2022 – площадь Ленина 21–31.12.2022 – 1 место (предрыночная площадь)

г.Малорита 24,28-31.12.2022 — рынок Малоритского райпо 23-31.12.2022 — 1 место (рынок Малоритского райпо)

г.Пружаны 25.12.2022 – Центральный рынок г. Пружаны 23 и 30.12.2022 – г.п. Ружаны, площадь 17 Сентября (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Чкалова) 24 и 31.12.2022 – г.п. Шерешево, площадь Фимина 23- 31.12.2022 —3 места (около магазина «Дом торговли», ул.Советская, 11, около магазина «ОМА», ул. Гоголя, 18, Лесхоз, административное здание, ул.Горина-Коляды, 9)