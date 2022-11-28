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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК, ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ГОРОДАХ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ И В ЛУНИНЦЕ

28.11.2022
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График проведения ярмарок, елочных базаров в городах и районных центрах Брестской области в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2023 года

Города, районы

Ярмарки

Елочные базары (места продажи живых елей)

г. Брест

01 — 31.12.2022 (10.00-19.00) по ул. Гоголя от ул. Советской до ул. Карбышева,

09.12.2022 – 19.01.2023 (12.00–22.00 час.) на площади Ленина и прилегающей территории по ул.Пушкинской

17-31.12.2022 (10.00-18.00) – 12 мест

26 — 31.12.2022 — 15 мест

г.Барановичи17.12.2022- ул. Ленина21 — 31.12.2022 г. — 6 мест
г.Пинск25-30.12.2022 — ул. Ленина20 — 31.12.2022 — 8 мест
г. Береза

23, 24, 25, 29-31.12.2022  –

— малый продовольственный рынок     г. Береза, ул. Советская

24, 26-31.12.2022 — 1 место (г. Береза, ул. Советская, автомобильная стоянка у магазина «Колосок»)  
г.Ганцевичи17 и 24.12.2022 – ул. Октябрьская, 35 (рынок «Кирмаш)24.12-31.12.2022 — 1 место (ул. Октябрьская возле дома № 34)
г.Дрогичин24, 28-31.12.2022, 04-06.01.2023  –ул. Ленина (район кафе «Полесье»)24 — 31.12.2022 — 1 место (ул. Ленина, район универмага)
г.Жабинка

24-31.12.2022 — 1 место —

возле магазина «Сад-Огород», ул. Ленина

г.Иваново24, 25, 29, 30 и 31.12.2022 – рынок ЧУП «Альфард-плюс»

20.12.-31.12.2022 – 1 место

(на территории лесничества)

г. Ивацевичи21, 28.12.2022 – ул.Клютко18-31.12.2022 — 4 места (рынок по ул.Депутатской, площадка у маг. «Славянка» по ул. Клютко, рынок по ул. Клютко, площадка возле маг. «Культтовары»)
г. Каменец22,29.12.2022– Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2

22, 23, 24, 25, 27-30.12.2022

г.Каменец —1 место–Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2

г. Кобрин05-31.12.2022 — ул.Ленина,13 (в районе мини-рынка ОАО «Универмаг «Кобрин»), ул. Дзержинского, 93 (в районе ТЦ «Дом торговли»), ул. Дзержинского, 77 А (в районе ТЦ «Универсам»)22 — 31.12.2022 — 1 место (ул.Николаева, 50, возле ТЦ «Полесье»)
г.Лунинец

24 — 31.12.2022 —1 место (ул. Красная, 160Б

— Ёлочный базар — автостоянка ледовой арены «Олимп»)

г.Ляховичи23.12.2022 – площадь Ленина21–31.12.2022 – 1 место (предрыночная площадь)
г.Малорита24,28-31.12.2022 — рынок Малоритского райпо23-31.12.2022 — 1 место (рынок  Малоритского райпо)
г.Пружаны

25.12.2022 – Центральный рынок     г. Пружаны

23 и 30.12.2022 – г.п. Ружаны,  площадь 17 Сентября (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Чкалова)

24 и 31.12.2022 – г.п. Шерешево, площадь Фимина

23- 31.12.2022 —3 места (около магазина «Дом торговли», ул.Советская, 11, около магазина «ОМА», ул. Гоголя, 18, Лесхоз,  административное здание,  ул.Горина-Коляды, 9)
г. Столин

26.12. 2022, 06.01.2023 –

ул. Ленина, 6

21- 31.12.2022 — в г. Столин —

2 места (ул.Терешковой (возле магазина «Чабарок»), ул.Дзержинского (возле аптеки)

г.Д-Городок — 1 место  (рынок «Давыдовский»)

р.п. Речица — микрорайон Горынь — 1 место

 

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