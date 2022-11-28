ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК, ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ГОРОДАХ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ И В ЛУНИНЦЕ
График проведения ярмарок, елочных базаров в городах и районных центрах Брестской области в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2023 года
Города, районы
Ярмарки
Елочные базары (места продажи живых елей)
|г. Брест
01 — 31.12.2022 (10.00-19.00) по ул. Гоголя от ул. Советской до ул. Карбышева,
09.12.2022 – 19.01.2023 (12.00–22.00 час.) на площади Ленина и прилегающей территории по ул.Пушкинской
17-31.12.2022 (10.00-18.00) – 12 мест
26 — 31.12.2022 — 15 мест
|г.Барановичи
|17.12.2022- ул. Ленина
|21 — 31.12.2022 г. — 6 мест
|г.Пинск
|25-30.12.2022 — ул. Ленина
|20 — 31.12.2022 — 8 мест
|г. Береза
23, 24, 25, 29-31.12.2022 –
— малый продовольственный рынок г. Береза, ул. Советская
|24, 26-31.12.2022 — 1 место (г. Береза, ул. Советская, автомобильная стоянка у магазина «Колосок»)
|г.Ганцевичи
|17 и 24.12.2022 – ул. Октябрьская, 35 (рынок «Кирмаш)
|24.12-31.12.2022 — 1 место (ул. Октябрьская возле дома № 34)
|г.Дрогичин
|24, 28-31.12.2022, 04-06.01.2023 –ул. Ленина (район кафе «Полесье»)
|24 — 31.12.2022 — 1 место (ул. Ленина, район универмага)
|г.Жабинка
|—
24-31.12.2022 — 1 место —
возле магазина «Сад-Огород», ул. Ленина
|г.Иваново
|24, 25, 29, 30 и 31.12.2022 – рынок ЧУП «Альфард-плюс»
20.12.-31.12.2022 – 1 место
(на территории лесничества)
|г. Ивацевичи
|21, 28.12.2022 – ул.Клютко
|18-31.12.2022 — 4 места (рынок по ул.Депутатской, площадка у маг. «Славянка» по ул. Клютко, рынок по ул. Клютко, площадка возле маг. «Культтовары»)
|г. Каменец
|22,29.12.2022– Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2
22, 23, 24, 25, 27-30.12.2022
г.Каменец —1 место–Центральный рынок, ул. Пролетарская, 2
|г. Кобрин
|05-31.12.2022 — ул.Ленина,13 (в районе мини-рынка ОАО «Универмаг «Кобрин»), ул. Дзержинского, 93 (в районе ТЦ «Дом торговли»), ул. Дзержинского, 77 А (в районе ТЦ «Универсам»)
|22 — 31.12.2022 — 1 место (ул.Николаева, 50, возле ТЦ «Полесье»)
|г.Лунинец
|—
24 — 31.12.2022 —1 место (ул. Красная, 160Б
— Ёлочный базар — автостоянка ледовой арены «Олимп»)
|г.Ляховичи
|23.12.2022 – площадь Ленина
|21–31.12.2022 – 1 место (предрыночная площадь)
|г.Малорита
|24,28-31.12.2022 — рынок Малоритского райпо
|23-31.12.2022 — 1 место (рынок Малоритского райпо)
|г.Пружаны
25.12.2022 – Центральный рынок г. Пружаны
23 и 30.12.2022 – г.п. Ружаны, площадь 17 Сентября (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Чкалова)
24 и 31.12.2022 – г.п. Шерешево, площадь Фимина
|23- 31.12.2022 —3 места (около магазина «Дом торговли», ул.Советская, 11, около магазина «ОМА», ул. Гоголя, 18, Лесхоз, административное здание, ул.Горина-Коляды, 9)
|г. Столин
26.12. 2022, 06.01.2023 –
ул. Ленина, 6
21- 31.12.2022 — в г. Столин —
2 места (ул.Терешковой (возле магазина «Чабарок»), ул.Дзержинского (возле аптеки)
г.Д-Городок — 1 место (рынок «Давыдовский»)
р.п. Речица — микрорайон Горынь — 1 место