График работы и расценки пункта приёма вторсырья в Микашевичах

Лунинецкое ЖКХ информирует, что с 1 августа 2022 года пункт приема вторсырья в г.Микашевичи, ул.Маяковского, 30, тел.60-880 работает по следующему графику:

пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;

суббота с 08.00 до 14.00;

воскресенье – выходной.

Принимается: макулатура 20 коп/кг, стеклобой тарный 10 коп/кг, ПЭТ бутылка 1 руб/кг, плёнка полиэтиленовая (чистая) 10 коп/кг, плёнка полиэтиленовая (загрязнённая) 5 коп/кг, бытовая электронная, компьютерная и оргтехника (может быть в нерабочем состоянии, но в неразобранном виде!) 25 коп/кг.