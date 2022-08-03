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График работы и расценки пункта приёма вторсырья в Микашевичах

03.08.2022
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Лунинецкое ЖКХ информирует, что с 1 августа 2022 года пункт приема вторсырья в г.Микашевичи, ул.Маяковского, 30, тел.60-880  работает по следующему графику:
        пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
        суббота с 08.00 до 14.00;
        воскресенье – выходной.
 Принимается: макулатура 20 коп/кг, стеклобой тарный 10 коп/кг, ПЭТ бутылка 1 руб/кг, плёнка полиэтиленовая (чистая) 10 коп/кг, плёнка полиэтиленовая (загрязнённая) 5 коп/кг, бытовая электронная, компьютерная и оргтехника (может быть в нерабочем состоянии, но в неразобранном виде!) 25 коп/кг.
  Неисправную бытовую технику Лунинецкое ЖКХ вывезет самостоятельно (только по городу!), тел. 57-8-72.
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