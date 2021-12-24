Общество

График работы учреждений здравоохранения в период Рождественских и Новогодних праздников

Министр здравоохранения подписал приказ об организации работы – больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медтехники, организаций особого типа и иных в декабре 2021 г. и в январе 2022 года:

25 декабря 2021 г. – по графику работы в праздничный день;
26 декабря 2021 г. – по графику выходного дня;
1 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;
2 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;
7 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;
8 января 2022 г. – по графику работы в субботний день;
9 января 2022 г. – по графику выходного дня.

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