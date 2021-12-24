График работы учреждений здравоохранения в период Рождественских и Новогодних праздников

Министр здравоохранения подписал приказ об организации работы – больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медтехники, организаций особого типа и иных в декабре 2021 г. и в январе 2022 года:

25 декабря 2021 г. – по графику работы в праздничный день;

26 декабря 2021 г. – по графику выходного дня;

1 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;

2 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;

7 января 2022 г. – по графику работы в праздничный день;

8 января 2022 г. – по графику работы в субботний день;

9 января 2022 г. – по графику выходного дня.