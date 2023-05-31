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Грамоты и премии. “Парад звёзд” прошёл в Лунинце

31.05.2023
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Талантливых учащихся и педагогов Лунинетчины чествовали на 22-ом районном празднике «Парад звезд», который состоялся 31 мая в городском Доме культуры райцентра.

Слова поздравлений и напутствия звучали от председателей районных: исполнительного комитета – Александра Савины, Совета депутатов – Виктора Рафаловича, начальника отдела по образованию – Николая Городковца.

Все ребята и преподаватели, а их собрался полный зал ГДК, получили грамоты и денежные вознаграждения. В их честь звучали музыкальные номера.

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