Граница Беларуси: у Польши — забор и запрет, у Литвы и Латвии — режимы чрезвычайного положения

В этом году польская сторона предприняла уже 1,3 тыс. попыток вытолкнуть мигрантов и беженцев со своей территории на территорию Беларуси. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом,

«Обстановка на разных участках границы разная. Но в целом контролируемая и стабильная. Конечно, отличается обстановка на польском направлении и на южном», — охарактеризовал ситуацию председатель Госпогранкомитета.

Он обратил внимание, что польская сторона продолжает строительство забора вдоль белорусской границы: «Уже построено 180 км. Затрачен, по официальным данным, 1 млрд евро. Но этого мало. Они просят еще дополнительно 1 млрд евро».

С 1 июля Польша запретила, чтобы ее граждане находились вблизи госграницы, отметил Анатолий Лаппо. «В этих условиях польская сторона только за этот год предприняла 1300 попыток выдавливания мигрантов и беженцев на нашу территорию», — рассказал он.

Если раньше, когда была обстановка нормальная, мы охраняли границу совместно, где-то помогали им. Сейчас мы все свои силы сосредоточили на охрану границы Беларуси. Наша задача — не впустить в свой дом плохих людей», — подчеркнул председатель ГПК.

Он добавил, что на прибалтийском участке литовцам и латышам помогают охранять границу французы, немцы, поляки, венгры и другие.

«Вдоль границы с Литвой и Латвией действуют режимы чрезвычайного положения — то есть находиться там категорически запрещено. Попыток выдавливания граждан из Прибалтики за этот год около 1 тыс.», — отметил Анатолий Лаппо

belta.by

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