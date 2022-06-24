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Гранит, клубничный колорит и дела сельсоветские — делегация из Могилёвщины побывала в Лунинецком районе (фоторепортаж)

24.06.2022
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Делегация Могилевского района в рамках рабочей встречи по обмену опытом посетила Лунинецкий район

Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович встретил гостей в Микашевичах. О том, как выстроена работа взаимодействия Микашевичского горсовета и администрации РУПП «Гранит» в вопросах создания благоприятной среды проживания в малом городе, рассказали и.о. председателя местного горсовета Валерий Красникевич и заместитель генерального директора гранитного предприятия Маргарита Сероокая. Для гостей также была организована экскурсия на смотровую площадку и по музею.

Знакомство с Дворецким сельсоветом прошло в самом многолюдном не сегодняшний день месте – на клубничном рынке, где сейчас кипит работа с рассвета до заката. Об особенностях сельсовета рассказал председатель сельисполкома Александр Видникевич. Заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич сконцентрировал внимание на том, как несанкционированную торговлю ягодой во Дворце, удалось убрать с автодороги М-10 на нынешнюю обустроенную площадку. 

Дворецкая «Комаровка» в таких условиях работает уже 8 лет.

Гости прошлись по рынку и смогли воочию увидеть, как работают заготовители.

Игорь Иванович поделился и дальнейшими планами, добавив, что главное, чтобы проекты были «вкусными», тогда и выгодно будет всем – и людям, и бизнесу, и власти.

В агрогородке Вулька 2 председатель сельисполкома Александр Кушнеревич и директор ОАО «Вульковский рассвет» Владимир Соц раскрыли «секреты», касающиеся вопросов жизнеобеспечения населения и содействия развитию личных подсобных хозяйств.

– «Гранит» восхитил, рынок удивил… – рассказывает председатель Могилевского райисполкома Сергей Ерощенко. – Раньше, когда покупал клубнику на рынке, продавцы говорили, что из Брестской области. Теперь знаю, что клубничка-то лунинецкая. Это что-то невообразимое. Это настоящий бренд региона. У вас очень инициативные люди, а благодаря государственно-частному партнерству удается реализовывать важные для людей проекты.

– Я на Брестчине впервые, включается в разговор заместитель председателя Могилевского райисполкома Ирина Чиндо. – Население живет богаче, чем у нас. Об этом свидетельствуют жилые постройки, в том числе в сельской местности. Населенные пункты отличаются чистотой и порядком. Засажен и окультурен каждый земельный участок. Этого нельзя не заметить. Не сомневаюсь, что это по тому, что в Лунинецком районе  живут очень трудолюбивые люди. Увидеть гранитный карьер, услышать историю этого уникального предприятия, безусловно, было интересно и познавательно. Была на разных рынках в разных странах, но клубничный вижу впервые. Это удивительно. У вас действительно есть чем поделиться и чем гордиться!

Все подробности визита гостей, а также колорит клубничного рынка во Дворце — в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

 

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