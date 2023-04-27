«Гранит»: обновление, конкуренция в России и родные Микашевичи (Лунинецкий район)
РУПП «Гранит» построит новую линию по переработке крупного щебня, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович.
«Обычно модернизируемся по всем направлениям. На данный момент идет дальнейшее обновление автопарка. В прошлом году получили 17 машин 90-тонных. Сейчас идут пять 90-тонных и первая для нашего предприятия 130-тонная машина. Линию новую строим по переработке крупного щебня. Наиболее востребованы на экспорт мелкие фракции для дорожного строительства. Подстраиваемся под российские стандарты. Там конкуренция очень серьезная, есть с кем побороться за рынок», — отметил Эдуард Гаврилкович.
К монтажу оборудования на «Граните» планируют приступить в мае. Сейчас идет выбор подрядчика. На полную мощность новую линию нацелены запустить к следующему сезону.
Эдуард Гаврилкович стал обладателем почетного звания «Человек года Брестчины». Оценен его многолетний труд в сфере промышленности. На «Граните» он работает 28 лет, из них 11 — руководителем. «Честно сказать, неожиданно, приятно. Без опоры всего коллектива этого нельзя было бы достичь. У нас собрана хорошая команда единомышленников. Есть работники в третьем поколении, чьи родители строили предприятие. Для нас всех это высокая награда», — признался гендиректор предприятия.
Стоит сказать, что на «Граните» большое внимание уделяют благоустройству родных Микашевичей. «Здесь живут наши работники. Прежде всего из Микашевичей мы черпаем трудовые ресурсы, поэтому предприятие и вкладывается в город с первых дней своего создания. Многое построено, продолжаем это дело», — резюмировал Эдуард Гаврилкович.