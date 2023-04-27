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«Гранит»: обновление, конкуренция в России и родные Микашевичи (Лунинецкий район)

27.04.2023
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РУПП «Гранит» построит новую линию по переработке крупного щебня, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович.

«Обычно модернизируемся по всем направлениям. На данный момент идет дальнейшее обновление автопарка. В прошлом году получили 17 машин 90-тонных. Сейчас идут пять 90-тонных и первая для нашего предприятия 130-тонная машина. Линию новую строим по переработке крупного щебня. Наиболее востребованы на экспорт мелкие фракции для дорожного строительства. Подстраиваемся под российские стандарты. Там конкуренция очень серьезная, есть с кем побороться за рынок», — отметил Эдуард Гаврилкович.

К монтажу оборудования на «Граните» планируют приступить в мае. Сейчас идет выбор подрядчика. На полную мощность новую линию нацелены запустить к следующему сезону.

Эдуард Гаврилкович стал обладателем почетного звания «Человек года Брестчины». Оценен его многолетний труд в сфере промышленности. На «Граните» он работает 28 лет, из них 11 — руководителем. «Честно сказать, неожиданно, приятно. Без опоры всего коллектива этого нельзя было бы достичь. У нас собрана хорошая команда единомышленников. Есть работники в третьем поколении, чьи родители строили предприятие. Для нас всех это высокая награда», — признался гендиректор предприятия.

Стоит сказать, что на «Граните» большое внимание уделяют благоустройству родных Микашевичей. «Здесь живут наши работники. Прежде всего из Микашевичей мы черпаем трудовые ресурсы, поэтому предприятие и вкладывается в город с первых дней своего создания. Многое построено, продолжаем это дело», — резюмировал Эдуард Гаврилкович.

belta.by

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