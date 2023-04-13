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«Гранит» участвует в Международной выставке туристских услуг «ОТДЫХ-2023»

13.04.2023
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РУПП «Гранит» принимает участие в 25-ой Международной выставке туристских услуг «ОТДЫХ-2023».

Форум проходит с 13 по 15 апреля во Дворце спорта города Минска.

Как одно из крупнейших предприятий страны РУПП «Гранит» представляет промышленный туризм.

Выставку посетил генеральный директор Эдуард Гаврилкович и заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту Михаил Федорович.

Информация и фото РУПП «Гранит»

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