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«Гранит» в 2022 году инвестировал в модернизацию 24 миллиона рублей

27.12.2022
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Инвестиции в модернизацию действующего производства РУПП «Гранит» составили в этом году Br24 млн с темпом роста почти 123%. Об этом сообщил на совместном заседании областного исполнительного комитета и 35-й сессии областного Совета депутатов генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович,

В этом году на «Граните» произвели 22,7 млн т строительных материалов, в том числе 14 млн т щебня. Загрузка мощностей предприятия составила 92%. Экспорт товаров вырос почти в полтора раза (147,4%). В том числе щебня продано 4,9 млн т на $61,5 млн. Предприятие полностью обеспечило спрос на щебень на республиканском рынке. В целом его реализовано 13,7 млн т.

Планируется, что в 2023 году рост физического объема производства строительных материалов составит на РУПП не менее 104%. Экспорт должен вырасти на 104,5% по отношению к текущему году. Для достижения этих параметров предусмотрен рост инвестиций на 120,4% в размере Br65 млн, в том числе на приобретение основных средств запланировано на Br58,5 млн.

В этом году предприятие в третий раз было удостоено премии правительства в области качества. Совместно с учеными здесь ведут научно-исследовательскую деятельность по выпуску новых инновационных видов продукции. Результатом этой работы должно стать проектирование и строительство на РУПП опытных производств.

Большое внимание на «Граните» уделяют социальному развитию предприятия и города. Так, в следующем году в Микашевичах планируют ввести в эксплуатацию 20 арендных квартир для работников предприятия. В своей структуре РУПП сохранило ряд объектов социальной сферы, в том числе санаторий, где оздоровились 1,6 тыс. работников, плавательный бассейн, музей предприятия, который в рамках промышленного туризма в этом году посетили более 5 тыс. человек. За 11 месяцев в качестве спонсорской помощи учреждениям образования и здравоохранения, спортивным организациям, на проведение культурно-просветительных и спортивных мероприятий предприятие направило более Br1 млн.

Производственное предприятие «Гранит» является крупнейшим в Европе по добыче и переработке плотных горных пород, находится в государственной собственности и подчиняется Министерству архитектуры и строительства. Ежегодно здесь выпускают более 21 млн т нерудных строительных материалов.

На совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов сегодня обсудили ожидаемое выполнение прогноза социально-экономического развития Брестской области за 2022 год, проект прогноза социально-экономического развития и проект областного бюджета на 2023 год.

belta.by

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