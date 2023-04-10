«Гранит» занял второе место в Брестской областной спартакиаде профсоюза

У РУПП «Гранит» второе место в Брестской областной спартакиаде Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов

Это второй этап соревнований, который проходил 7 апреля в городе Береза. Он состоял из четырёх дисциплин: настольный теннис, плавание, пулевая стрельба и легкоатлетический кросс.

Во всех дисциплинах наши спортсмены показали хорошие результаты.

Ольга Жовнерик стала первой в легкоатлетическом кроссе на 500 метров. Анастасия Ярохович и Виталий Комаровский заняли первое место в дистанции 1000 метров.

В первенстве по настольному теннису одержал победу Сергей Барышников.

Анастасия Маркулевич и Елена Сыцевич заняли третье место в соревнованиях по плаванию в дистанции 50 метров.

Владимир Коротышевский проплыл стометровку и стал третьим в этой дисциплине.

В эстафете по плаванию наша команда заняла второе место.

В турнире по стрельбе у Виталия Бойко –второе место.

Что же по поводу командного зачёта, то в легкоатлетическом кроссе мы первые, в плавании и стрельбе – вторые, в настольном теннисе – третьи.

И по результатам всех дисциплин «Гранит» стал вторым во втором этапе спартакиады.

Информация и фото РУПП «Гранит»

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