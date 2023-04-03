«Гранитные» подарки Микашевичам: скейт-парк и площадки с уличными тренажёрами

Сразу на два спортивных объекта увеличится в скором времени количество микашевичских сооружений для активного отдыха и тренировок.

На страницах «ЛН» не раз рассказывалось о проекте по строительству скейт-площадки РУПП «Гранит». И вот недавно городской лесопарк наполнился гулом специальной техники. Генеральный подрядчик – ДСУ-21 г. Житковичи – приступил к возведению первого для нашего района объекта такого рода.

– Наша задача – обустройство не только самой спортивной зоны площадью 800 квадратных метров, но и ее благоустройство по периметру. Оно включает в себя строительство пешеходного тротуара, установку скамеек и других элементов комфортного отдыха, – рассказывает старший прораб Леонид Чиникайло.

Планируется, что площадка станет доступной всем желающим покататься на скейтбордах, роликах и других спортивных средствах в мае.

Между тем, приятный сюрприз ожидает и учащихся СШ №2 г. Микашевичи. Работники ремонтно-строительного цеха РУПП «Гранит» занимаются обустройством на школьном дворе площадки с уличными тренажерами.

– Хочу выразить искреннюю признательность предприятию за то, что активно участвует в жизни Микашевич, в том числе подрастающего поколения, – подчеркивает директор СШ №2 Эдуард Ярмолич. – Отдельное спасибо за такой замечательный подарок нашему учреждению образования. Спортивная площадка будет состоять из 15 тренажеров. Аналогичный объект стоимостью более 8300 рублей уже установлен в начале этого учебного года в СШ №1. Как только ее введут в эксплуатацию, школьные учителя начнут по максимуму использовать занятия на уличных тренажерах в учебном процессе.

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