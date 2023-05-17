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Гранитодобытчики взялись за “железо” (Микашевичи)

17.05.2023
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10 мая состоялись лично-командные соревнования РУПП «Гранит» по силовому многоборью, сообщает пресс-служба предприятия.

Участники шести команд демонстрировали свою силу в шести дисциплинах. И по результатом первенства призовые места распределились аналогично, как и в прошлом году.

Победителем стала команда цеха дробления. Она лидировала в армлифтинге, подъеме штанги на бицепс и перетягивании каната, а также разделила призовое место в армрестлинге с «Горным-1». В свою очередь эта команда заняла второе место, опередив остальных в жиме штанги и «Распятии». Третье место – у автотранспортного парка. Четвертая строчка за командой «Сортировка», пятое место заняла команда «Управление», а шестое – «Горный-2».

В личном зачете в упражнении «Распятие» все также первое место у Андрея Рупичева, а вот второе и третье место распределились между Николаем Самусевичем и Александром Дравецким соответсвенно.

В дисциплине «Жим штанги лежа» первые два места сохранили за собой призеры прошлых соревнований Роман Савич и Николай Шкут. На третьем месте идет Николай Савчук.

Николай Шкут, как и в прошлом году, стал первым в армлифтинге, не уступив Дмитрию Никоновичу. Александр Дравецкий в этой дисциплине занял третье место.

Неизменная тройка призеров и в упражнении «Подъем штанги на бицепс». Правда, в этот раз победителем стал Николай Шкут, на второй строчке – Роман Савич, а на третьей – Николай Савчук.

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