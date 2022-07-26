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Граждане, не занятые в экономике, и содействие в трудоустройстве в Лунинецком районе

26.07.2022
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В Лунинецком районе сформирована и действует база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике за 1 квартал 2022 года.

В настоящее время постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения райисполкома ведет работу с теми, сведения о которых в ней содержатся. К 3 августа 2022 года будет сформирован список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, на период с 01.07 по 30.09.2022 года.

При наличии документов, подтверждающих занятость (работа, учеба в странах ЕАЭС; воспитание ребенка до 7 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет; троих и более несовершеннолетних детей и т.д.), либо наличие каких-либо объективных причин, не позволяющих работать, просим обратиться к секретарю комиссии с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 7 (тел. 6-23-45, e-mail: komtrudlun@brest.by). Здесь же можно получить информацию о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Для этого необходимо сообщить идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

За содействием в трудоустройстве можно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 3; г. Микашевичи, ул. Молодежная, 3) либо в комиссию, в том числе во время проведения заседаний в соответствии с утвержденным графиком, который размещен на сайте райисполкома. Очередное заседание состоится в конференц-зале РИК (1 этаж) 20 июля 2022 года с 15.00 до 16.00.

Ирина СЕМЕНЧЕНКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома.

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