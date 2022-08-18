Общество

Гражданин Польши попросил убежище в Беларуси

18.08.2022
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Вчера, 17 августа, в пункт пропуска «Брест» в безвизовом порядке прибыл гражданин Польши. При прохождении пограничного контроля он обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца, сообщает телеграм-канал  Госпогранкомитета Беларуси

По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято из-за опасений за собственную жизнь и здоровье. Гражданина Польши пропустили через границу и рекомендовали обратиться в органы МВД за получением соответствующего статуса.

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