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Громовцы прошли «дорогой памяти» в Лунинецком районе

05.05.2023
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В преддверии праздника Великой Победы прошли плановые занятия с участниками военно – патриотического клуба «Г.Р.О.М.», созданного на базе зенитного ракетного полка в Лунинецком районе

На занятии с библиотекарем клуба полка ребята прошли «Дорогой памяти». Память войны – это боль пережитого нашим народом, это потери и жертвы, героическая борьба не на жизнь, а на смерть. Чтобы глубже прочувствовать счастье, ценность завоеванного мира и радость победы, ребятам было предложено в формате диалога вспомнить, что-то узнать новое, и обсудить события Великой Отечественной войны, которая страшным ураганом пронеслась по нашей земле.

Участники клуба читали письма юных героев – победителей, которые вместе с взрослыми героически сражались на фронте и в тылу врага. Ребята прониклись, прочувствовали ту, жажду победы и жертвенность, на которую осознанно шли дети Великой Отечественной Войны, веря в светлое будущее без войны. Никто из громовцев не остался равнодушным — слёзы боли и горечи были у них на глазах.

Ребята сделали выводы, что мирное небо, под которым мы живём, досталось страшной ценой, что необходимо беречь мир и помнить о героях, тех, кто не жалея своей жизни завоевали свободу и счастье для нас в годы Великой Отечественной войны.

Итогом занятия было изготовление бутоньерки – символа победы нашего народа над фашизмом. Композицию, состоящую из яблоневого цвета и красно-зелёной ленточки, сделанную своими руками, участники клуба прикрепят к своей одежде при проведении парада посвященного Дню Победы, который будет проходить на площади города Лунинца.

Одним из плановых занятий, проводимых в полку с участниками военно – патриотического клуба «Г.Р.О.М.» была строевая подготовка. Под руководством офицеров полка ребята отрабатывали строевые приёмы при движении в составе подразделения. 

Нина Калаева, библиотекарь клуба

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