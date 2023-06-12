Грозовой фронт: соблюдение правил поведения спасёт жизнь!

Грозовой сезон – время сложной, ответственной работы для энергетиков и серьезное испытание для электротехнического оборудования.

Перед началом грозового сезона специалисты энергоснабжающей организации проводят комплексное обследование электросетевого хозяйства, молниеотводов, грозозащитных тросов и заземления опор, также уделяют особое внимание испытаниям средств защиты от перенапряжений оборудования подстанций и воздушных линий.

Однако гроза и шквалистый ветер способны нанести значительный ущерб энергооборудованию. Из-за падения деревьев и ударов молнии происходят обрывы проводов линий электропередачи, повреждаются опоры линий электропередачи, выходят из строя трансформаторные подстанции.

В такой ситуации особое значение имеет четкая и слаженная работа энергетиков не только по устранению последствий стихии, но и по профилактике возможных негативных последствий. Чтобы не стать жертвой стихии самому, обезопасить своих близких и сохранить свое имущество соблюдайте необходимые меры безопасности.

Во время грозы НЕ НАХОДИТЕСЬ на открытых местах, на возвышенностях, рядом с высокими деревьями, опорами линий электропередач и под проводами воздушных линий.

По возможности, ПЕРЕЖДИТЕ грозу в помещении. ОТКЛЮЧИТЕ от сети все электроприборы, НЕ ПОДХОДИТЕ близко к электропроводке, молниеотводу, антенне. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ сотовыми телефонами. После окончания грозы БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при выходе из дома на улицу.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на наличие сломанных веток и деревьев, касание ими проводов линий электропередачи, провисших или оборванных проводов и повреждений опор. При обнаружении подобных повреждений ни в коем случае НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к оборванным проводам или касающимся проводов предметам ближе 8 метров, чтобы не попасть под напряжение, в том числе и шаговое.

Тем более НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно устранить повреждение или снять эти предметы с проводов. ОРГАНИЗУЙТЕ охрану места повреждения, ПРЕДУПРЕДИТЕ всех об опасности приближения и НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ дежурному диспетчеру Лунинецкого района электросетей по телефону: 2-73-29 или 144.

Если вы стали свидетелем того, что человек пострадал от грозового разряда молнии, не бойтесь дотрагиваться до него – заряда в теле пострадавшего не останется. При поражении молнией: быстро определите состояние пострадавшего, обеспечьте приток воздуха к телу, незамедлительно проведите реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца), согрейте пострадавшего, обработайте места ожогов и сопутствующие раны, дайте обезболивающее, срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Лунинецкий район электрических сетей.

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