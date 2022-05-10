«И где же вы, защитники природы? Лицемеры!» Президент высказался о польском заборе в Беловежской пуще

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы высказался о польском заборе в Беловежской пуще.

«И где же вы, защитники природы? Что же вы заглохли? Почему вы не едете туда спасать животных, которые веками жили и не видели границ? Где вы? Вы лицемеры и мерзавцы, — подчеркнул глава государства. — Вы боитесь. Вы боитесь пустить туда людей, потому что они увидят десятки, а может быть, сотни могил погибших людей, которые шли к вам по вашему зову совсем недавно через нашу границу. Вы их хватали, убивали и закапывали на том месте в лесу».

Президент подчеркнул, что мир, где уважают интересы всех и каждого, надежнее сиюминутных решений о вступлении в НАТО или о строительстве посередине Европы забора через тысячелетний лес Беловежской пущи. «Задумайтесь. Беларусь предлагает вам создать такой мир вместе, по-соседски. Но для этого вы должны перестать как минимум учить нас жизни. Крепко поразмышляйте над этим. Подумайте, как вам обратить внимание своих руководителей на действительно важные для будущего планеты вопросы», — обратился Александр Лукашенко к жителям западных стран.

belta.by