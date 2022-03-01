Идут конкретные провокации. О вбросе украинских медиа

Идут конкретные провокации. Таким мнением поделился политолог, эксперт общественного объединения “Белая Русь” Петр Петровский, комментируя информационные вбросы о том, что белорусские войска вошли в Черниговскую область.

“Идут конкретные провокации для того, чтобы развязать бойню с белорусской армией либо (и это тоже нельзя исключать) действительно, может готовиться какая-то провокация, вторжение. Потому что Президент сегодня конкретно сказал, что были такие возможности и сейчас они готовят идеологическое, информационное поле для этого. То есть имеются определенные провокаторы. Скорее всего, связанные с третьими силами англосаксонского мира, которые хотят развернуть белорусско-украинскую войну. Мы должны это понимать. И после того, как Президент дает четкую информацию, что нет таких войск и нет таких планов – в отношении нас ведутся такие информационные провокации и вбросы. Кто-то очень хочет и мы должны быть готовы, и Президент об этом сказал, к возможным провокациям, в том числе военным. Поэтому полная боевая готовность на южных границах для отражения возможных провокаций”, – сказал Петр Петровский.

По его словам, на белорусское общество сейчас ведется информационная атака. “Силами информационно-психологических операций стран НАТО и Украины. Цель провокаций и атаки – посеять панику и подбить население к незаконным массовым акциям и беспорядкам, попытки повторить 2020 год. То есть пытаются Беларусь опять ввергнуть в пучину 2020 года. Но мы знаем, что любые формы госпереворотов ведут к войнам. Поэтому те, кто под это подстрекает население, хочет распространить психоз”, – отметил политолог.

Петр Петровский подчеркнул: “В связи с тем, что Президент открыто говорит, ведет диалог – как раз и имеется желание некоторых западных стран сорвать этот диалог. Слишком этот диалог мешает их планам развязать эту жесткую бойню в Восточной Европе”

belta.by