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Игорь Гапон: “Главное, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным”

24 ноября состоялось подписание генерального соглашения на 2022-2024 г. между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателями. В нем отражены все наиболее значимые для белорусов социальные гарантии.

Как отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда: «По сути, это письменно зафиксированные обязательства, которые берут на себя правительство, профсоюзы и наниматели по решению важнейших для людей вопросов. Считаю, что это действительно общественно значимый документ”.

Генеральное соглашение напрямую затрагивает интересы более 4 миллионов граждан нашей страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы, и, чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, правительство, объединения профсоюзов и нанимателей должны и дальше действовать как настоящие партнёры. Занятость людей, заработная плата, безопасность труда и сохранение социальной поддержки – это те вопросы, которые очень важны для трудовых коллективов.

По словам председателя районного объединения профсоюзов Игоря Гапона, документ устанавливает ключевые принципы социально-трудовых отношений на ближайшие три года и является основой для тарифных, местных соглашений и коллективных договоров предприятий и организаций.

Главное в совместной работе власти, нанимателей и профсоюзов, чтобы каждый человек чувствовал себя защищённым: как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа – достойно и справедливо оплачивалась.

 

 

 

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