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Игорь Гапон: «Только мы сами вправе решать какой Беларуси быть…»

02.04.2023
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Игорь Гапон, председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов:

— Глава государства в своём ежегодном Послании всегда поднимает наиболее сложные и острые темы, волнующие белорусское общество. Мир и спокойствие в стране, благополучие каждого человека и независимость государства – всегда будут главными темами для белорусского народа.

Александр Григорьевич в очередной раз подчеркнул сохранение исторической памяти, национальных традиций, патриотического воспитания детей и подрастающего поколения, В его выступлении затронуты и важные вопросы сохранения семейных ценностей.

В целом разговор шел об дальнейшем развитии нашего общества. И единство народа, как подчеркнул Президент, является главной составляющей в сохранении суверенной и независимой Беларуси. Ведь только мы сами вправе решать в какой Беларуси быть и что мы оставим детям и внукам. Поэтому особенно актуальны деятельность Всебелорусского народного собрания, поправки и изменения в Конституцию.

Новый импульс развития получило профсоюзное движение, создаются политические партии. Но, как и обратил внимание Александр Григорьевич, все должно быть направлено не на разделение и противостояние тех или иных слоёв общества, а на созидание и работу на благо Беларуси, её народа.

Фото 1prof.by

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