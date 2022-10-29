Игорь Гапон: Закон о ВНС – это наш уникальный опыт!

Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение. Многие лунинчане ознакомились с изменениями и дополнениями, которые предлагается внести в новый закон. Свое мнение высказал председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон:

– Референдум в феврале 2022 года по принятию обновленной редакции Конституции Республики Беларусь определил дальнейшее стратегическое направление по развитию нашей страны. Одной из новелл данного свода законов является новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Но для дальнейшего формирования ВНС необходим нормативный правовой акт, который следует разработать и принять в ближайшее время. Он должен определить и порядок формирования, деятельность, численность и т.д.

Благодаря ВНС у каждого появится возможность прямого участия и принятия решений в важнейших вопросах. Проблемы, которые возникают в регионах, важны как для государства, так и для отдельно взятого гражданина. Правительство и граждане хотят одного и того же мира, независимости, благополучия в республике и в своей семье. И сегодня, как никогда, глядя на другие республики, мы понимаем цену мира и спокойствия, занятости на предприятии, своевременной медицинской помощи, обучению своих детей и другим социальным льготам, и гарантиям. Беречь, ценить и сохранить – вот, что главное для нашей страны, для каждого трудового коллектива.

В законопроекте также закреплены основные принципы деятельности ВНС: народовластие и демократичность. Это позволяет с уверенностью сказать, что новый субъект политики станет своеобразной площадкой, где актуальные для людей вопросы непременно будут услышаны.

Профсоюзный актив Лунинетчины рассмотрел законопроект «О Всебелорусском народном собрании», отметив: одновременно с тем, что белорусское законодательство соответствует международным правовым актам, в Беларуси выведен на новый уровень принцип народовластия – ВНС, аналогов которому в международной практике нет. Все настроены на такую политическую реформу, ожидают еще более эффективного руководства. Чтобы жизнь наша улучшалась, качество ее повышалось. Судя по настроению в трудовых коллективах, все уверенно смотрят в завтрашний день.

Федерация профсоюзов Беларуси также примет непосредственное участие в формировании Всебелорусского народного собрания, выдвигая делегатов из своего профактива.

Записала Елена ДАНИЛОВИЧ.