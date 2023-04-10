Игорь Киценко из Лунинца стал победителем первенства Республики Беларусь по армлифтингу

В минувшую субботу, 8 апреля, в Лиде прошло первенство Республики Беларусь по армлифтингу, организованное федерацией силовых видов спорта (PSF).

Игорь Киценко из Лунинца стал победителем в троеборье , в весовой категории до 80кг.,выполнив в одном из упражнений (роллинг тандэр ) норматив мастера спорта международного класса (PSF),в двух других упражнениях (Аполлон Аксель, эскалибуре) норматив мастера спорта (PSF)

Фото PSF_BELARUS

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