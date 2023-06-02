III Форум «Кросс-медийная журналистика: технология и инструментарий» проходит в Бресте

В Бресте началось пленарное заседание III Форума медийного сообщества Беларуси «Кросс-медийная журналистика: технология и инструментарий».

Как отметил министр информации Владимир Перцов, «Новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решений которых будет зависеть ее будущее: поиск самых востребованных форм привлечения аудитории, секрет эффективного продвижения своего контента на различных коммуникационных площадках, грамотное использование в работе недружественных цифровых платформ…”.

По мнению председателя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Шулейко: “Наша Брестская земля обладает огромным количеством событий и фактов, чтобы быть интересной журналистам. Мы готовы поддерживать любые начинания и проекты, которые помогают Брестчине развиваться, формируют у жителей области желание трудиться, создавать материальные и духовные блага, а в нынешнее сложное время еще и защищать, если придется, свою землю, свою историю и сегодняшний мирный день”.

Завершающим этапом работы Форума станет торжественная церемония награждения победителей XIX Национального конкурса «Золотая Литера».

К участию в мероприятиях приглашены руководители государственных республиканских и региональных СМИ, эксперты в сфере коммуникаций, представители идеологической вертикали страны, блогосферы.