Запад стремится вовлечь мирное население в вооруженный конфликт в Украине, развязав войну “до последнего украинца”. Такое мнение в интервью телеканалу Republic World высказал индийский генерал-майор Гаган Диип Бакши, почитаемый в Индии за героизм, проявленный в ходе Каргильской войны, сообщает издание “Военное обозрение”.

“Это совершенно аморальный поступок со стороны Соединенных Штатов и всего Запада. Вначале они натравливали Украину на борьбу с Россией, а потом заявляют: мы не окажем вам помощь, ограничимся санкциями”, – отмечает Гаган Диип Бакши.

По его словам, поставки в Украину ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger не в состоянии переломить ситуацию, так как эти системы вооружения носят оборонительный характер. Максимум, чего может достичь Запад, – это оттянуть завершение операции на несколько месяцев. Но пока она будет длиться, агония мировой экономики будет нарастать: цена за баррель нефти уже превысила $100.

В западных СМИ транслируются победные реляции киевских властей, но бои уже идут за столицу, отмечает Гаган Диип Бакши. “Российские войска намеренно удерживаются от кровавой бойни. Хотя они вполне способны показать брутальный штурм городов, как они это уже делали во время Второй мировой войны”, – говорит генерал-майор.

Гаган Диип Бакши обратил внимание, что страны Запада сегодня стремятся вовлечь мирное население Украины в вооруженный конфликт, развязав войну до последнего украинца. По мнению генерала, вместо вооружения мирных граждан необходимо осуществлять их эвакуацию. Призывая население бороться с российской армией, украинские власти посылают людей на верную гибель, заключил индийский генерал.