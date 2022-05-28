Информационно-образовательные мероприятия с целью выявления и лечения меланомы в Лунинецком районе

В Лунинецком районе в рамках профилактического проекта « Лунинец –здоровый город» и акции «Евромеланома-2022» проводятся информационно-образовательные мероприятия с целью выявления и лечения меланомы, снижения онкологического риска и повышения мотивации к ведению здорового образа жизни.

26 мая на базе Лунинецкой поликлиники проведен «День профилактики меланомы». Организован беспрепятственный осмотр врача- дерматовенеролога и консультативная помощь врача-онколога. На базе Лунинецкой поликлиники и поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница» оформлены тематические стенды и « Уголки здоровья».

В ходе акции распространен информационно-образовательный материал:: «Профилактика рака кожи» , «Меланома. Что нужно знать».

( На фото: консультирует врач- дерматовенеролог Просколович Светлана Степановна).

Врач по медицинской профилактике Ж. Л. Кулеш