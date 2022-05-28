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Информационно-образовательные мероприятия с целью выявления и лечения меланомы в Лунинецком районе

28.05.2022
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В Лунинецком районе в рамках профилактического проекта « Лунинец –здоровый город» и акции «Евромеланома-2022»  проводятся информационно-образовательные мероприятия с целью выявления и лечения меланомы, снижения онкологического риска и повышения мотивации  к ведению здорового образа жизни.

26 мая на базе Лунинецкой поликлиники проведен «День профилактики меланомы».  Организован беспрепятственный осмотр врача- дерматовенеролога и консультативная помощь врача-онколога. На базе Лунинецкой поликлиники и поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница»  оформлены тематические стенды и « Уголки здоровья».

В ходе акции распространен  информационно-образовательный материал:: «Профилактика рака кожи» , «Меланома. Что нужно знать».

( На фото: консультирует врач- дерматовенеролог Просколович Светлана Степановна).

Врач по медицинской профилактике  Ж. Л. Кулеш

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