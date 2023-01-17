Инициатива лунинчанина — лучшая на Белорусской железной дороге

Белорусская железная дорога подвела итоги конкурса молодежных инициатив. В 2022 году в конкурсе участвовало 68 работников Белорусской железной дороги.

Конкурс организован в целях реализации государственной молодежной политики, развития интеллектуальных и творческих способностей молодежи, а также выявления и внедрения на белорусской магистрали инновационных идей и проектов, представляющих практический интерес, постоянного повышения профессионального уровня молодежи.

Комиссия определила 24 работы, претендующие на призовые места в 8 номинациях. Среди победителей инженер ПТО Лунинецкой дистанции пути Илья Ярохович. Его работа на тему «Использование автономной солнечной электростанции» заняла третье место в номинации «Молодежная инициатива направленная на экономию топливно-энергетических и материальных ресурсов».

Все молодежные инициативы, занявшие призовые места, будут детально проработаны профильными специалистами с целью изучения возможности их практического внедрения на Белорусское железной дороге.

Победители конкурса получат памятные дипломы и денежные премии.

Более подробно — в ближайших номерах «ЛН».