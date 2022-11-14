Инклюзивная арт-площадка в ЦДТ г. Микашевичи (Лунинецкий район)

Недавно на базе ГУО «Центр детского творчества г.Микашевичи» с целью содействия социальной адаптации и социальной интеграции через творческое самовыражение проводилась инклюзивная арт-площадка для деток, у которых проблемы со здоровьем.

Для детей, обучающихся на дому и в классах интегрированного обучения и воспитания г.Микашевичи педагог дополнительного образования Конопацкая О.А. провела занятие на тему «Декоративные елочки». Ребята с огромным удовольствием украшали свои ёлочки при помощи цветной бумаги, клея, разноцветных салфеток. В результате проведенного мероприятия ребята имели возможность для общения, проявления своих творческих способностей. Каждый ребёнок смог реализовать себя, ощутить чувство сопричастности к коллективу, к искусству.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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