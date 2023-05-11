Инклюзивный велопробег «Маршрутами Победы» проведен в Лунинце

Инклюзивный велопробег «Маршрутами Победы», посвященный Году мира и созидания, проведен в Лунинце. Организатором мероприятия выступил Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения.

Участниками велопробега стали люди отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной поддержки населения , получатели услуг отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов , члены, посещающие Лунинецкий РО ОО «БелОИ», учащиеся СШ 1 г. Лунинца.

Участникам велопробега необходимо было преодолеть дистанцию в восемь километров. Старт был дан от здания отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной поддержки населения. Дальше путь пролегал к Обелискам Победы, памятнику воинам-афганцам, улицам, носящим имена героев Великой Отечественной войны, памятнику советским гражданам, убитым в Лунинце, памятнику-самолету на месте гибели Н. С. Давыдова, кургану Бессмертия и закончился в деревне Мелесница, разделившей трагическую судьбу Хатыни.

Тамара Потурай, директор Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, фото учреждения

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